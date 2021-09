Terzo positivo al Covid all'istituto Mariano Rossi, contagiata un'altra maestra

Salgono i casi accertati che hanno bloccato le lezioni per 180 alunni posti in quarantena

Salgono a tre i casi di positività al Covid 19 all'istitito comprensivo Mariano Rossi di Sciacca. Un'insegnante della scuola primaria si aggiunge a due colleghi (un altro della primaria e una dell'infanzia) che hanno contratto il virus nei giorni scorsi.

Uno dei due casi in questione aveva fatto scalpore perchè il docente di religione contagiato era dichiaratamente no vax e aveva esternato le sue convinzioni sui social.

Otto classi e circa 180 alunni della scuola rimangono a casa a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico. Per loro, in queste ore di attesa, niente lezioni in presenza.

L'Asp sta predisponendo le modalità per la sottoposizione a tampone da parte di tutti gli alunni.