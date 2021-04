Scazzottata sul lungomare, i carabinieri denunciano tre giovani

Hanno dai 25 ai 30 anni le persone che sono state denunciate - per lesioni personali - alla Procura della Repubblica di Sciacca dai carabinieri. Si tratta dei giovani che, l'altra sera, sono rimasti coinvolti nelll'alterco degenerato in lite (ecco perché non s'è configurata la fattispecie di rissa) sul lungomare Stazzone.

Tutto sarebbe partito dall'aggressione al titolare di un locale che è stata la vittima del tafferuglio. Quattro le persone che, venerdì sera, finirono al pronto soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca perché rimasti feriti. La prognosi, per tutti, è stata di pochi giorni.