Nuovi contagi da Covid a Sciacca e Licata: ricoverato anziano che non riusciva a respirare

C'è un altro saccense ricoverato. E un nuovo contagio da Covid-19 a Licata.

Dopo la donna che ieri è stata intubata e collocata a Terapia intensiva, oggi un settantenne è stato trasferito a Malattie infettive dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. Si tratta del 23esimo caso di Coronavirus che si registra a Sciacca.

L'anziano era stato portato all'ospedale "Giovanni Paolo II" per problemi respiratori. Al pronto soccorso, nell'area Covid, è stato subito sottoposto all'esame del tampone rino-faringeo. Test che non ha lasciato alcun dubbio in merito al contagio. Da Sciacca, il settantenne è stato dunque trasferito - e ricoverato - all'unità operativa di Malattie infettive di Caltanissetta. A Sciacca, proprio a causa del registrarsi di nuovi contagi, cresce intanto la preoccupazione.

A Licata è risultato positivo al Coronavirus un 31enne. Salgono dunque ad 8 complessivamente i contagiati delle ultime settimane. Resta soltanto una la persona ricoverata, ma per altre patologie. L'uomo - che s'era recato in ospedale perché non si sentiva bene - è, adesso, in isolamento obbligatorio domiciliare. Comune e Asp di Agrigento hanno già avviato l'indagine epidemiologica per identificare tutti i possibili contatti diretti del 31enne.

