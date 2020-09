Nuovi contagi da Covid a Sciacca, Licata e Burgio: ricoverato anziano che non riusciva a respirare

C'è un altro saccense ricoverato, un nuovo contagio da Covid-19 a Licata e uno nella piccola Burgio.

Dopo la donna che ieri è stata intubata e collocata a Terapia intensiva, oggi un settantenne è stato trasferito a Malattie infettive dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. Si tratta del 23esimo caso di Coronavirus che si registra a Sciacca.

L'anziano era stato portato all'ospedale "Giovanni Paolo II" per problemi respiratori. Al pronto soccorso, nell'area Covid, è stato subito sottoposto all'esame del tampone rino-faringeo. Test che non ha lasciato alcun dubbio in merito al contagio. Da Sciacca, il settantenne è stato dunque trasferito - e ricoverato - all'unità operativa di Malattie infettive di Caltanissetta. A Sciacca, proprio a causa del registrarsi di nuovi contagi, cresce intanto la preoccupazione. Il sindaco Francesca Valenti ha infatti convocato, per il pomeriggio, il "Coc": centro operativo comunale.

A Licata è risultato positivo al Coronavirus un 31enne. Salgono dunque ad 8 complessivamente i contagiati delle ultime settimane. Resta soltanto una la persona ricoverata, ma per altre patologie. L'uomo - che s'era recato in ospedale perché non si sentiva bene - è, adesso, in isolamento obbligatorio domiciliare. Comune e Asp di Agrigento hanno già avviato l'indagine epidemiologica per identificare tutti i possibili contatti diretti del 31enne.

Il contagio di Burgio, di un uomo di mezza età, è stato reso noto dal sindaco Franco Matinella. "E' stato posto in quarantena, come pure i componenti della sua famiglia. Pare che nelle settimane scorse sia stato a Palermo - è stato ricostruito - . Si sta adesso cercando di tracciare tutti i suoi contatti".

(Aggiornato alle ore 15,21)