Tragedia sfiorata durante festa di compleanno: uno degli invitati cade in un pozzo

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi un incidente che si è verificato in un locale di Sciacca durante una festa di 18 anni con un giovane che si è ferito cadendo all’interno di un pozzo che si trovava in una zona non destinata al pubblico. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

Per fortuna il ragazzo, che è stato tenuto in osservazione all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, non ha riportato conseguenze nonostante la caduta nel pozzo di tre metri. Il ragazzo avrebbe raggiunto questo vano non riservato al pubblico dove si trovava una botola e il collegamento con una cisterna d’acqua sotterranea.

Sulla botola una grata e intorno un piccolo muretto e dei paletti. Il giovane, perdendo l’equilibrio, in questa zona non riservata al pubblico, avrebbe sfondato la grata cadendo all’interno del pozzo. E’ stato trasferito in ospedale per un trauma cranico ed è rimasto in osservazione. I carabinieri hanno avviato alcuni accertamenti sull'episodio.