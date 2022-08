L'incendio doloso alla Tonnara, convalidato l'arresto del presunto piromane

E’ stato convalidato l’arresto di Calogero Diliberto, di 56 anni, di Sciacca, indagato per l’incendio di domenica scorsa in via dei Tonnaroti, e il gip del Tribunale di Sciacca, Francesca Cerrone, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha confermato i domiciliari.

La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia. Diliberto, secondo le indagini svolte dai carabinieri, avrebbe appiccato il fuoco, poco dopo mezzogiorno di domenica, lungo la strada che collega la contrada Perriera alla località balneare della Tonnara.

E’ stato arrestato in flagranza di reato per incendio doloso e ieri mattina si è presentato al palazzo di giustizia di Sciacca per l’udienza di convalida. Di Liberto, che ha precedenti per reati contro il patrimonio e maltrattamenti, si sarebbe difeso sostenendo di trovarsi in quella zona per un bisogno fisiologico.