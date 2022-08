Rogo doloso nei pressi della spiaggia della Tonnara, scatta un arresto

Un arresto per incendio a Sciacca. E’ stato effettuato dai carabinieri e si riferirebbe a un incendio nella via dei Tonnaroti, una zona compresa tra la contrada Perriera e la spiaggia della Tonnara.

La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia. L’incendio è divampato nelle ore del mattino ed è stato notato, con una colonna di fumo, in diverse zone della città. Nessuna notizia trapela dai carabinieri della compagnia di Sciacca che stanno operando, da giorni, cercando di chiarire l’origine di incendi che sono divampati in città anche nelle stesse ore in zone diverse del territorio saccense.