"Pizzicato" mentre rubava un Piaggio Porter, arrestato venticinquenne

E’ stato sorpreso mentre cercava di rubare un Piaggio Porter. Ha 25 anni ed è di Carini il giovane che è stato arrestato, in flagranza di reato, dai carabinieri della compagnia di Sciacca che sono riusciti a “pizzicare” appena in tempo il ladro. Tutto è successo, durante la serata di venerdì, in via Campanella a Sciacca. Il mezzo, a quanto pare, era stato lasciato parcheggiato lungo il ciglio della strada quando il delinquente è entrato in azione.

Stava appunto cercando di rubare il Piaggio Porter, ma è stato bloccato dai militari dell’Arma che lo hanno arrestato, in flagranza di reato. E’ stato – su disposizione del sostituto procuratore di turno, in attesa dell’udienza di convalida – posto agli arresti domiciliari.

L’ipotesi di reato contestatagli è quella di furto aggravato. Il Piaggio Porter è stato naturalmente subito restituito al titolare della ditta intestataria. Ancora una volta, la presenza sul territorio delle pattuglie dei carabinieri – che, senza destare troppo clamore, pattugliano ogni angolo della provincia di Agrigento – è stata determinante. Non è chiaro, o almeno non è stato reso noto, se il giovane di Carini si fosse appositamente spostato a Sciacca per mettere a segno quel furto o se invece la scelta del Piaggio Porter è stata del tutto casuale. L’attività investigativa dei militari dell’Arma, in merito, è ancora in corso.