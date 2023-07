I familiari non hanno più sue notizie da 14 giorni, l'appello sui social: "Aiutateci a ritrovarlo"

"E' scomparso lo scorso 2 luglio. Qualche giorno dopo è stato avvistato a Roccamena, in provincia di Palermo, e il 6 luglio è stato intercettato dai carabinieri di Roma". Poi "si sono perse le sue tracce". A Sciacca, ma un po' in tutta la penisola, si cerca Fabio La Cognata, 41 anni. E a lanciare un appello, attraverso i social, è stato, nelle scorse ore, il fratello.

Fabio La Cognata è alto 1,80 metri, ha gli occhi chiari, capelli di colore biondo rosso. Stando a quanto Gianfranco La Cognata ha scritto sui social, il fratello ha "necessità di cure/terapie".

"Da giorni, il suo telefono risulta spento e non raggiungibile, non più attivo su Facebook o altri canali social in cui lui era giornalmente presente" - ha scritto il fratello dell'uomo scomparso - .

Chiunque dovesse avere notizie o avvistarlo, i familiari del quarantunenne o le forze dell'ordine "in quanto è stata presentata denuncia di scomparsa in ambito nazionale" - ha concluso La Cognata - .