Divieti d'ingresso ai cani nella villa e nel giardino del museo .. ma sono abusivi

Vietato l'ingresso ai cani alla villa comunale e al giardino del museo del carnevale. I cartelli comparsi abusivamente sono stati rimossi dal sindaco di Sciacca Francesca Valenti assieme all'assessore Roberto Lo Cicero. "Si tratta di cartelli di divieto apposti clandestinamente perché l'amministrazione comunale - ha spiegato il primo cittadino - non è a conoscenza di questi cartelli. E' stata una scelta che non può coinvolgere l'amministrazione. Bisognerà adesso verificare chi ha avuto quest'idea geniale. Ci sono delle telecamere e la polizia locale può verificare. Ho parlato con il custode della villa comunale - ha concluso Valenti - e mi ha detto che dalla sera alla mattina ha trovato questo cartello e non sapeva chi lo avesse apposto".