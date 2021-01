Discariche abusive a San Calogero, ronde dei residenti contro gli incivili

Nella località San Calogero, a Sciacca, la zona più vicina al santuario è stata sottratta agli incivili che abbandonano rifiuti, grazie alla sorveglianza di un’ottantina di residenti, mentre quella più distante è una discarica a cielo aperto. C’è di tutto, dai rifiuti solidi urbani agli ingombranti.

La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia. “Tanti sacchi pieni di resti di cibo con piatti di colore rosso – dice Cosimo Falco, residente a San Calogero – evidentemente lasciati da chi non solo non ha rispettato le disposizioni anticovid che vietano i pranzi con tanta gente, ma che ha pure abbandonato i rifiuti”. I residenti reclamano le telecamere nella contrada San Calogero, in particolare in questa zona, dalla quale si può ammirare un bellissimo panorama, dalla campagna al mare.