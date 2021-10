Democrazia partecipata, i cittadini potranno scegliere il progetto da finanziare

Democrazia partecipata, i cittadini potranno scegliere come destinare le 13.600 euro stanziate in favore del Comune di Sciacca. L'ente ha infatti diramato un avviso per informare i cittadini residenti nel territorio comunale, maggiorenni, che possono esprimere la propria preferenza scegliendo una sola proposta progettuale tra quelle ammesse.

Nel link “Democrazia partecipata 2021” sul sito istituzionale del Comune di Sciacca (www.comunedisciacca.it) è possibile prendere visione dell’avviso e dell’elenco delle proposte progettuali.

Il cittadino dovrà esprimere la propria preferenza tramite la scheda che si trova sempre nel link. La scheda, debitamente sottoscritta e alla quale dovrà essere allegato un documento di riconoscimento, dovrà essere inviata al Comune di Sciacca entro il prossimo 15 ottobre 2021 tramite e-mail all’indirizzo iovotodemocraziapartecipata202 1@comunedisciacca.it.