Tamponi rapidi nelle scuole: su 54 test solo 4 sono stati confermati dal molecolare

Su 54 soggetti risultati positivi al tampone "rapido", solo 4 sono stati effettivamente individuati come positivi al Covid 19 al successivo controllo molecolare. Accade a Sciacca. A raccontarlo è l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia.

Si tratta, in particolare, di studenti, genitori e docenti sottosti ai controlli con il sistema del "drive in" lo scorso week end. Una campagna a tappeto che appunto mirava ad evitare il potenziale insorgere di focolai all'interno degli istituti scolastici. In 310 si sottoposero al controllo e il primo dato era davvero allarmante, dato che quasi il 9% del totale sarebbe risultato positivo.

Così però fortunatamente non è stato, dato che il tampone successivo ha invece accertato la negatività. Per giorni grande è stata la preoccupazione però per le persone coinvolte, che hanno temuto di aver contratto il virus.