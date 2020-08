Torna dalla Croazia ed è positiva al Covid-19, in quarantena una donna: salgono a 8 i contagiati

Torna dalla Croazia e risulta positiva al Coronavirus. Lo "spettro" del contagio si riaffaccia su Sciacca che, all'inizio dell'emergenza sanitaria, era stata la città dove si registrarono i primi malati e poi il maggior numero. La donna, che rientrando dalla Croazia è risultata positiva al Covid-19, è attualmente in trattamento domiciliare. Con lei salgono a 8 i contagiati residenti nell'Agrigentino. L'Asp di Agrigento sta tracciando i suoi eventuali contatti dal momento del rientro.

Non è semplice invece riuscire a conteggiare i migranti contagiati dal virus perché pur essendo nell'hotspot di Lampedusa appartengono all'Asp di Palermo e non di Agrigento. Ieri si parlava, proprio per l'hotspot, di 4 tamponi positivi. Oggi, invece, per l'Agrigentino si parla di 20 casi.

I contagiati "agrigentini" sono: i tre giovani rientrati dalla vacanza a Malta, l’emigrato in Belgio che era tornato a Santa Elisabetta per un periodo di ferie, lo studente di San Giovanni Gemini rientrato dalla Lombardia la donna, proveniente dalla Romania, residente a Cattolica Eraclea e la donna, pure lei di origini romene, che è stata però dimessa dal reparto di Malattie infettive dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Nella stessa unità operativa resta ricoverato solo l’emigrato che era rientrato a Santa Elisabetta. A questi contagiati si aggiungono i 4 migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa dove però dovrebbero essercene altri sempre positivi.