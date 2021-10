Niente mascherine e green pass, blitz delle forze dell'ordine in quattro locali: scattano multe e chiusure

La polizia di Stato, in collaborazione con i carabinieri e la Guardia di finanza, ha effettuato nei giorni scorsi numerosi e mirati controlli sul rispetto delle norme anti-Covid e ha riscontrato numerose irregolarità in quattro negozi di Sciacca.

Nove, in tutto, le sanzioni amministrative elevate per violazioni della normativa sul "Green pass", per il mancato utilizzo delle mascherina e per violazione della legge anti-fumo.

A due esercizi commerciali sono state contestate violazioni che prevedono la chiusura temporanea per tre giorni. Nel corso dei controlli è stato identificato e denunciato, per violazione delle prescrizioni in materia di misure di prevenzione, un sorvegliato speciale.