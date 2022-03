"Titolari senza mascherina", la polizia chiude un ristorante per cinque giorni

La polizia ha applicato la sanzione della chiusura per cinque giorni di un ristorante al cui interno sono stati trovati i titolari senza la mascherina.

"Nel corso delle attività - si legge in una nota della Questura - sono stati eseguiti 5 controlli amministrativi ad altrettanti esercizi commerciali". Le irregolarità sono state accertate solo in uno dei locali. I servizi sono stati estesi in piazza Duomo dove era stata già segnalata l'abitudine di parcheggiare veicoli in zona pedonale e, pertanto, sono state elevate 18 contravvenzioni".