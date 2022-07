Sette milioni di euro per completare la rete fognaria, al via lavori attesi da 20 anni

“La consegna dei lavori per il completamento delle rete fognaria di Sciacca in programma oggi è un altro momento storico dopo quello dell’adeguamento e potenziamento del depuratore comunale cominciato tre mesi fa”. E' il commento di Michele Catanzaro, deputato regionale Pd, nel giorno in cui di fatto cominceranno i lavori di un'altra opera pubblica attesa da 20 anni, ovvero il completamento della rete fognaria per consentire a diversi quartieri di collegarsi per la prima volta all’impianto di depurazione.

Un’opera che porterà benefici ai cittadini e in generale alla salvaguardia dell'ambiente. Si tratta di opere per un importo di 7 milioni di euro appaltate dalla struttura del commissario straordinario unico per la depurazione Maurizio Giugni. Saranno realizzati 18 chilometri di nuova rete fognaria e saranno servite le zone Cappuccini, Ferraro, Ospedale, Terme, San Marco, Foggia.

“Sciacca si avvia ad essere in linea con le esigenze ambientali nazionali ed europee – dice l'onorevole Catanzaro - con ulteriore attrattiva sul piano turistico culturale e con le prospettive di sviluppo che tutti da anni attendiamo”.