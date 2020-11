Maltempo, forti raffiche di vento: case scoperchiate e cornicione crollati su auto

Un tetto scoperchiato a Sciacca dove si sono registrati anche crolli di cornicioni e un altro tetto d'abitazione scoperchiato a Cattolica Eraclea. Le forti raffiche di vento - previste dalla Protezione civile regionale che ha diramato l'allerta "arancione" - stanno creando danni, e non di poco conto, nell'area del Saccense. Ad accorrere da un capo all'altro, cercando di scongiurare il peggio, sono i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca e quelli del comando provinciale di Agrigento.

A Sciacca, i pompieri sono stati al lavoro in via Campania dove il vento ha scoperchiato una casa e in via Platani dove s'è registrato un crollo di cornicione che ha anche danneggiato un'autovettura lasciata posteggiata. Intervento anche a Cattolica Eraclea dove il vento ha sradicato i pannelli fotovoltaici che erano sistemati sul tetto di un'abitazione.