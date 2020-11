Prima litigano su facebook, poi si picchiano di presenza: un ferito e un denunciato

Un trentasettenne di Calamonaci è stato denunciato, per l'accusa di lesioni, in seguito ad un'aggressione ai danni di un commerciante 45enne di Sciacca con cui, poco prima, aveva litigato virtualmente su facebook. La notizia è riportata oggi sul quotidiano La Sicilia.

Secondo quanto scrive il giornale catanese, fra i due sarebbe sorta una diatriba in uno scambio di commenti sul social network. I due avrebbero deciso di darsi appuntamento per "chiarire" e l'incontro è sfociato subito in una colluttazione nella quale ha avuto la peggio il 45enne costretto a farsi medicare in ospedale e denunciare il suo aggressore ai carabinieri.