Bonifiche e decespugliamento, ecco i lavori di giornata degli operai

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nuovi interventi oggi di bonifica e decespugliamento del territorio comunale, che si aggiungono a quelli resi noti ieri.

Oggi – informano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Michele Bacchi – è stata effettuata la scerbatura con l’ausilio di mezzi meccanici in Via Brigadiere Nastasi, nell’area di fronte la scuola elementare. Scerbatura meccanizzata anche – fin dove è stato possibile fare accedere gli automezzi – in alcune aree del cimitero comunale dove – come comunicato ieri – è stato programmato un intervento più accurato e manuale lunedì 14 giugno.

Nella giornata di oggi, infine, è stata bonificata la Via Tonnaroti trasformata in discarica. Personale della ditta Bono-Sea ha rimosso tutti i sacchetti di rifiuti buttati indiscriminatamente lungo la strada.