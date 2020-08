Forte vento e mare mosso, salvati 8 bagnanti: c'è anche una dodicenne

Otto bagnanti - fra cui una bambina di 12 anni - sono stati salvati durante la giornata nelle acque antistanti a Sciacca. Il forte vento ha messo a rischio più persone. C'erano però gli assistenti della Guardia costiera ausiliaria che sono riusciti - nonostante le difficoltà - a garantire l'incolumità di tutti coloro che, per un motivo o per un altro, hanno veramente rischiato grosso. Nel pomeriggio, a Timpi Russi, sono stati aiutati 5 bagnanti, mentre stamani - nelle acque di San Giorgio - sono stati portati in salvo in tre, fra cui una bambina di 12 anni. A mobilitarsi sono stati Calogero Ruggia e Antonino Sabella della Guardia costiera ausiliaria.

