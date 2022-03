Colto da improvviso malore si ferma in mezzo alla statale 115, sessantaduenne salvato dai poliziotti

Viene colto da un improvviso malore mentre è al volante della sua auto, lungo la statale 115, poco fuori dall'abitato di Sciacca, e arresta la marcia al centro della corsia. Un pericolo per il sessantaduenne, ma anche per tutti gli altri automobilisti che sopraggiungevano lungo lo stesso senso di marcia. Ma è passata, e per fortuna, una pattuglia della polizia Stradale di Agrigento. Gli agenti accorgendosi del veicolo fermo, praticamente in mezzo alla strada, si sono immediatamente precipitati per cercare di capire cosa fosse successo e per mettere in sicurezza la circolazione stradale, evitando l'innescarsi di incidenti stradali.

E' bastato poco, anzi pochissimo, ai poliziotti della Stradale per comprendere che quell'automobilista stava male. E' stato richiesto l'intervento di un'autoambulanza del 118 che ha subito trasferito l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II". Dopo le prime cure, apprestate dai medici, il sessantaduenne s'è ripreso e ha, affettuosamente, ringraziato gli agenti della Stradale, che lo avevano seguito fino all'ospedale, per averlo salvato.