Covid-19, è il tempo del vaccino: le prime dosi consegnate all'ospedale di Sciacca

Arriva anche in Sicilia il nuovo vaccino anti-Covid19. Sono quasi 55mila le nuove dosi che saranno distribuite nelle varie Asp dell'Isola presso i punti di stoccaggio con i frigoriferi a meno 80° individuati dall’assessorato regionale alla Salute. Tra questi c'è anche l'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca, l'unico in provincia a possedere la tecnologia adatta per la conservazione del siero.

Le confezioni sono state scortate dalle forze dell'ordine. Le fiale saranno somministrate ai cittadini che rientrano nel target previsto dal Piano nazionale: in questa fase, a vaccinazione sono sottoposti infatti tutti professionisti che stanno operando nei reparti Covid siciliani. A seguire potrà vaccinarsi il personale dei Pronto soccorso dell'Isola, quello dell'emergenza urgenza territoriale 118, le Usca, i lavoratori che prestano servizio in ambito ospedaliero ed operatori e ospiti delle residenze per anziani.