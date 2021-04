Rottura sulla condotta Carboj, salta la fornitura idrica

Nuova rottura lungo l'acquedotto Carboj in contrada Cancio-Forficicchia, disagi in vista per quanto riguarda la fornitura idrica del comune di Sciacca. "Al fine di effettuare i necessari lavori di manutenzione è stato necessario interrompere la fornitura idrica al serbatoio 'Rocche Rosse' - dice una nota -. La distribuzione idrica prevista nella giornata di oggi e domani dal serbatoio suddetto e dal sollevamento Isabella potrà subire limitazioni e/o slittamenti".