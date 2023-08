"In quale altra parte del mondo si può avere un capolavoro come la Valle dei Templi?": Schifani torna ad esaltare Agrigento ma non tutti gradiscono

"Ditemi in quale altra parte del mondo si può avere davanti a sè questo capolavoro dell'arte e della natura": il presidente della Regione, Renato Schifani, torna ad esaltare Agrigento su facebook.

Nelle scorse settimane, a proposito degli incendi in Sicilia che avevano provocato, fra l'aeroporto di Catania e Palermo, numerose cancellazioni di prenotazioni turistiche, aveva consigliato di andare a visitare il lungomare agrigentino.

L'attenzione, adesso, si sposta sul parco archeologico, con una foto del tempio di Giunone al tramonto. Il post suscita decine di commenti. Non tutti, però, gradiscono e in molti gli fanno notare come la cattiva amministrazione stia rovinando tutto e sottolineano gli infiniti problemi di rifiuti, viabilità e tanto altro ancora.