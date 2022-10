Schiaffeggiò una donna e si scagliò con calci e pugni contro i poliziotti, condannato e arrestato

Era l'agosto del 2020 quando veniva sorpreso a schiaffeggiare, e a tirarle contro una sedia, una donna. I poliziotti del commissariato di Licata intervennero subito per fermare l’aggressore che, invece, di darsi una calmata ha reagito violentemente scagliandosi contro gli agenti con calci e pugni. Allora venne arrestato. Adesso, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dal tribunale di Sorveglianza di Palermo, G. A., 59 anni, già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato. Con sentenza definitiva è stato riconosciuto colpevole di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate ed è stato condannato ad 8 mesi di reclusione. Pena che sconterà in regime di detenzione domiciliare.

Dopo le formalità di rito, il personale della sezione Anticrimine del commissariato licatese - che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli - ha portato nella sua abitazione il licatese che dovrà, appunto, espiare la pena in regime di detenzione domiciliare.