Pulizia delle strade e scerbamento, operai al lavoro: ecco tutti i divieti per evitare le multe

Un altro intervento, dedicato allo scerbamento e alla pulizia delle strade, è pronto a partire nel centro della città dei templi. Dopo i recenti lavori effettuati in via Manzoni e al Viale della Vittoria, tra pochi giorni gli operai comunali si sposteranno nelle vie Callicratide, Tonilo, Caruso Lanza, Solferino e Pitagora. Si tratta di lavori decisamente più lunghi dei precedenti poichè le zone interessate coinvolgono quartieri più grandi e popolosi.

Per questo motivo i lavori, che riguardano la rimozione della vegetazione selvatica, saranno distribuiti nell'arco di 10 giorni, in particolare del 2 al 12 febbraio prossimi. In questo periodo i cittadini non potranno parcheggiare alcun veicolo per non intralciare il lavoro degli operai. Sarà infatti istituito il divieto di sosta temporaneo con rimozione. Tali divieti saranno in vigore ogni giorno, nel periodo interessato, a partire dalle 7 del mattino fino a cessato bisogno.

La polizia municipale si occuperà di assicurare il rispetto dell'ordinanza.