Scazzottata con colpi di spranga a Licata, nessuna traccia degli esagitati all'arrivo della polizia

Perché sia scoppiata, in via Gela a Licata, la baruffa, non è chiaro. E forse mai lo sarà se qualcuno degli esagitati non verrà identificato. E' certo però che è stato il caos e che più persone sono venute alle mani. E non solo. Sono state infatti usati anche dei bastoni o addirittura delle spranghe. Qualcuno, temendo che tutto potesse trascendere in una disgrazia, ha composto il numero unico d'emergenza, il 112. E in via Gela si è precipitata una pattuglia della sezione Volanti del commissariato. All'arrivo dei poliziotti, nel luogo indicato non c'era però più nessuno. I partecipanti al tafferuglio sono riusciti a dileguarsi nel nulla. E senza lasciare tracce, a quanto pare.

I poliziotti, dopo aver perlustrato via Gela e tutte le strade attigue, hanno verificato anche se al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" fosse giunto, o meno, qualcuno che poteva avere ferite o traumi compatibili con un tafferuglio. Il controllo ha avuto esito negativo. Nessuno verosimilmente s'è fatto male. O comunque gli eventuali feriti lievi si sono ben guardati dal fare ricorso ai sanitari.

Pare che nei pressi di via Gela vi siano degli impianti di videosorveglianza. E probabilmente è proprio da questo, da verifica e se dal caso acquisizioni delle registrazioni, che stanno muovendo le indagini dei poliziotti, il cui fulmineo intervento è comunque - e anche questo è un dato di fatto - riuscito a scongiurare il peggio.