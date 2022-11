Scavalca il guard-rail e si lancia dal viadotto Morandi: morto un trentasettenne

C'è un testimone. Una persona mentre transitava lungo il viadotto Morandi ha assistito alla drammatica scena di un trentasettenne che ha scavalcato il guard-rail e s'è lanciato di sotto. Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto, in una manciata di minuti, sono accorsi i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile di Agrigento e i vigili del fuoco. Purtroppo per il trentasettenne, abitante nel quartiere di Villaseta, non c'è stato nulla da fare.

Una tragedia sulla quale, anche per comprendere le motivazioni del tragico gesto, stanno indagando i carabinieri.