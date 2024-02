"Litiga con la nuora e la scaraventa giù dalle scale": condanna definitiva per cinquantottenne

Nove mesi di reclusione per l’accusa di avere scaraventato l’ex fidanzata del figlio, con la quale i rapporti erano diventati da tempo burrascosi, giù dalle scale, provocandole gravi traumi e la frattura del piede. La condanna, con il verdetto della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso, è diventata definitiva.

Il cinquantottenne Calogero Volpe è stato riconosciuto colpevole dell'accusa di lesioni e dovrà pure risarcire la vittima, costituita parte civile con l'assistenza dell'avvocato Vincenzo Caponnetto, pagandole pure una provvisionale, ovvero un anticipo subito esecutivo di 7.500 euro.

La vicenda si inquadra in un contesto di rapporti turbolenti fra i nuclei familiari. All'origine dell’aggressione di cui sarebbe rimasta vittima la ragazza, da parte del padre dell’ex fidanzato, ci sarebbero i dissapori maturati dopo l’epilogo della relazione che prestò si allargarono ai rispettivi familiari.

Contrasti accesi che, nel 2017, sarebbero sfociati in un episodio drammatico che avrebbe anche potuto avere conseguenze peggiori. La ragazza, secondo la ricostruzione dell’episodio, avrebbe cercato di entrare nell'abitazione dell’ex fidanzato incontrando le resistenze di Volpe che, per impedire che vedesse suo figlio, l’avrebbe spintonata facendola cadere dalle scale e provocandole una frattura.

A presentare una querela fu la stessa ragazza che aveva raccontato di essere stata deliberatamente buttata giù dalle scale dopo essere andata a casa del fidanzato e dei suoi genitori per tentare di chiarire un precedente litigio avvenuto qualche giorno prima a pranzo.

Mi ha dato uno spintone - ha raccontato la donna in aula durante il processo - e non so nemmeno come ho fatto a restare in piedi. Non contento di quello che aveva fatto, ha sceso alcuni scalini e mi ha spinta di nuovo. Questa volta mi ha scaraventato giù dalle scale e sono andata a battere col viso contro la finestra".