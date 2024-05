Scappa all'Alt della polizia e finisce contro un'autovettura in sosta: nei guai 18enne

Non si ferma all'Alt della polizia, accelera e in via Fazello finisce contro un'autovettura in sosta. Di fatto bloccato e controllato viene trovato in possesso di un tirapugni, oltre che alla guida di uno scooter senza aver mai ottenuto la patente e senza assicurazione e revisione. Ha 18 anni l'agrigentino che è stato denunciato, in stato di libertà, alla procura della Repubblica per detenzione di oggetti atti ad offendere. Un ragazzo che è stato anche "stangato" con migliaia di euro di sanzioni.

A procedere, durante la notte fra venerdì e ieri, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della questura. Gli stessi che avevano alzato la paletta dell'Alt e che hanno inseguito, da piazza Stazione fino a via Fazello, il giovane.

Il diciottenne non è rimasto ferito nell'incidente con l'auto in sosta. Ma è stato sanzionato per guida senza patente e per uno scooter non assicurato e non revisionato. Per il tirapugni è stato invece, appunto, deferito all'autorità giudiziaria.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.