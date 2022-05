Scappa dalla Nigeria e dopo 5 mesi sbarca a Lampedusa, il riscatto di Obehi: al via il tour nazionale

Dallo sbarco a Lampedusa a bordo di un barcone al suo grande sogno realizzato: fare musica. Partirà domani il tour nazionale dell'artista nigeriano Chris Obehi con le prime tappe a Salerno, Napoli, Lecce, Torino, Bologna e Catania. Mentre venerdì 3 giugno in digitale e in radio uscirà il suo nuovo singolo, 'Mami Wata', un brano che parla d'amore e voglia vivere, che racconta l'amore tra il protagonista, Johnny, e una sirena, in lingua pidgin 'Mami Wata' (da Mother of Water).

"La credenza popolare nigeriana vuole che Mami Wata sia una divinità in grado di far perdere a testa agli uomini con un solo sguardo - spiega Chris - attirandoli verso le acque alte in modo che non abbiano scampo. Johnny, però, sembra veramente felice e non vuole sentire ragioni e ci fa pensare che, in realtà, anche Mami Wata sia innamorata di lui, che ricambi il suo amore incondizionato. Questo brano racconta come l'amore sia in grado di superare ogni pregiudizio". Obehi ha lasciato il suo Paese, la Nigeria, nel 2015, ancora minorenne. Il suo viaggio verso l'Europa è durato 5 mesi durante i quali è stato in carcere in Libia per poi attraversare il Mediterraneo su un barcone e sbarcare a Lampedusa. In Nigeria suonava il pianoforte e il basso in chiesa, musica gospel e così quando è arrivato in una comunità per minori di Palermo ha deciso di imparare a suonare la chitarra da autodidatta. Poi la scoperta di Rosa Balistreri, che era di Licata, e della musica tradizionale siciliana e i video diventati virali sui social. Nel 2020 ha vinto il premio Rosa Balistreri e Alberto Favara e ha ricevuto la Targa Siae Giovane autore a Musica contro le mafie, con una premiazione a Casa Sanremo. Il primo contratto discografico arriva nello stesso periodo con 800A Records: un disco che è un viaggio tra pop, folk, afrobeat, reggae cantato in inglese, italiano, dialetto esan e siciliano tra brani originali e un omaggio a Rosa Balistreri, con quella "Cu ti lu dissi" che gli è valsa la notorietà sui social. Negli ultimi due anni la storia e il percorso artistico di Chris ha suscitato l'attenzione di numerosi media nazionali e internazionali. Lo scorso febbraio, dopo sei anni, è tornato nella propria terra, a Lagos, per registrare il singolo 'Actions and Consequences' e il documentario 'Back to Motherland' del regista nigeriano Shayo Three, in cui Chris Obehi racconta la sua storia di riscatto e libertà.

"Mostreremo a tutti le radici della musica africana nelle sue sfumature più contemporanee - dice - dando voce a un Paese che ha tanto da dire e merita di essere ascoltato".