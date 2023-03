"Si è allontanato più volte dalla comunità": diciottenne arrestato e portato in carcere

Si sarebbe allontanato arbitrariamente, e in maniera quasi sistematica, dalla comunità di Ravanusa dove era stato collocato. Violazioni alla misura a cui era sottoposto che sarebbero state accertate dalle forze dell’ordine e che sono state, inevitabilmente, segnalate alla competente autorità giudiziaria. Violazioni che al diciottenne palermitano sono “costate” il carcere dove, adesso, dovrà restare per 30 giorni. Lo ha disposto, con ordinanza, la sezione penale per i minorenni della Corte d’appello di Palermo.

E i carabinieri della stazione di Ravanusa hanno dato esecuzione al provvedimento, trasferendo il giovane, dopo le formalità di rito dell’arresto, all’istituto penale per i minorenni di Caltanissetta dove dovrà, appunto, restare in custodia carceraria per trenta giorni appunto.