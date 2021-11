Scappa all'Alt della polizia e dopo un inseguimento finisce con l'auto contro un muro: arrestato 23enne

Non si ferma all'Alt dei poliziotti della sezione Volanti - imposto lungo il viale Delle Dune di San Leone - e, a gran gas, prova a volatilizzarsi. Scappando rompe però il pneumatico e continua a scappare nonostante la ruota completamente a terra, almeno fino a via Farag quando perde il controllo dell'auto e finisce contro un muretto di recinzione. Bloccato dai poliziotti che, nel frattempo, lo avevano inseguito, il ventitreenne di Favara va su tutte le furie. E' per resistenza a pubblico ufficiale che il giovane, nella notte fra venerdì e ieri, è stato arrestato in flagranza di reato. Ieri mattina, in tribunale, s'è tenuta l'udienza di convalida.

L'arresto è stato convalidato, ma il giudice non ha applicato nessuna misura cautelare a carico del giovane che, poche ore prima appunto, aveva tentato di farla franca al volante della sua Fiat Punto. Resta un mistero però perché il ragazzo non si sia fermato all'Alt dei poliziotti. Per fortuna, però, il ventitrenne favarese - che ha di fatto rischiato grosso - è rimasto illeso.