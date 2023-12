Scappa all'Alt della polizia ma viene ritracciato e trovato in possesso di 13 grammi di crack: denunciato

Non si ferma all'Alt della polizia e, pensando di dissolversi nel nulla e farla franca, accelera e scappa dal posto di controllo. I poliziotti del commissariato, diramando immediatamente la nota di ricerche, sono riusciti a rintracciare e bloccare l'Alfa Romeo Giulietta guidata da un licatese ventiseienne. Il giovane si è rifiutato di sottoporsi all'etilometro, per accertare se guidasse o meno in stato d'ebbrezza. Sottoposto a perquisizione, l'automobilista è stato trovato in possesso di 13 grammi di crack. Di fatto, nonostante il tentativo di fuga, il ventiseienne è finito nei guai. E' stato denunciato, dai poliziotti del commissariato di Licata, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Le ipotesi di reato contestate sono rifiuto di sottoporsi all'alcol test e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I 13 grammi di stupefacente, verosimilmente crack, sono stati sequestrati e verranno - come sempre avviene in questi casi - sottoposti ad esame qualitativo e quantitativo.