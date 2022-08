Scappa all'Alt perché guida senza patente uno scooter sequestrato, denunciato

Non si ferma all’Alt dei carabinieri e, sperando di farla franca e di riuscire a far perdere ogni sua traccia, tenta la fuga lungo via Concordia a Villaseta. Intenzione svanita nel nulla però perché il ventitreenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato subito bloccato dalla pattuglia. E i militari dell’Arma hanno accertato che il giovane non soltanto circolava in sella ad un Piaggio Liberty sottoposto a fermo amministrativo, ma lo faceva senza neanche la patente di guida perché in precedenza revocata. Ai carabinieri, inoltre, non è passato inosservato il fatto che a quel ciclomotore erano state fatte delle modifiche al blocco motore ed era stata sostituita la targa.

L’agrigentino è stato dunque denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Le ipotesi di reato contestate sono state: resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di chiavi alterate e guida senza patente. Quest’ultima fattispecie è stata contestata perché non era affatto la prima volta che il ragazzo veniva pizzicato senza patente e quindi dopo la maxi multa di 5 mila euro, trattandosi di soggetto recidivo è scattata appunto la denuncia penale.

E’ da mesi e mesi ormai che i militari dell’Arma, quelli della locale caserma soprattutto, tengono gli occhi ben aperti sul rione di Villaseta e su tutto il suo “mondo” sommerso di illegalità.