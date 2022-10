Scappa all'Alt e nasconde lo scooter fra le sterpaglie: 26enne ritrovato e denunciato

E’ scappato all’Alt dei carabinieri. Non è il primo caso, né forse sarà l’ultimo, che si registra in quella realtà difficile che è Villaseta. Ma ancora una volta i militari dell’Arma, grazie a immediate e meticolose ricerche, sono riusciti a rintracciare quel Piaggio Beverly e a denunciare, in stato di libertà, il conducente. E ci sono riusciti nonostante il mezzo fosse stato nascosto in mezzo alla vegetazione di una zona rurale. Il ventiseienne agrigentino, un disoccupato, adesso dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, ma dovrà anche onorare la contravvenzione, al codice della strada, elevata per guida con patente sospesa. Perché è proprio per questo motivo che il giovane agrigentino si sarebbe sottratto al controllo dei carabinieri.

I militari dell’Arma è da mesi e mesi che, ormai, provano a tenere d’occhio sistematicamente la complessa realtà di Villaseta. E lo fanno per prevenire ogni possibile reato, soprattutto lo spaccio di stupefacenti. In questo contesto, nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Villaseta – coordinati dal comando compagnia di Agrigento – hanno imposto, in via Fra Simone da Lentini, l’Alt ad uno scooter Piaggio Liberty. Il conducente non soltanto non si è fermato, ma s’è repentinamente allontanato, riuscendo a dileguarsi per le vie del rione periferico. Credeva, verosimilmente, d’essere riuscito a farla franca, di essersi “sbarazzato” dei carabinieri. Si sbagliava però, e di grosso. I militari dell’Arma sono riusciti infatti a rintracciare lo scooter nonostante fosse stato nascosto in mezzo alla vegetazione e hanno accertato che il giovane guidava senza patente, o meglio con patente sospesa. E’ stato, inevitabilmente, sanzionato e per essersi sottratto al controllo della pattuglia dell’Arma è stato deferito, in stato di libertà, alla Procura per resistenza a pubblico ufficiale.