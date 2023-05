Futuro della Scala dei Turchi, il sindaco: "Al Parco solo belvedere e spiaggia, sorpresa che qualcuno abbia equivocato"

Gestione dell'intera Scala dei Turchi affidata al Parco Archeologico? Non esattamente.

A fronte dell'annuncio di ieri si ridimensiona la vicenda connessa al futuro di una delle aree più note della Sicilia che aveva dato il via ad uno scontro a distanza con la proprietà. Rispetto infatti a quanto divulgato da qualcuno sulla stampa anche nazionale, sono gli atti a mostrare come molto più cauta sia stata l'azione degli enti coinvolti, per quanto il progetto sia assolutamente definito: limitare gli assalti dei "vandali" all'area e, in prospettiva, puntare al recupero dell'area e ad una sua fruizione turistica.

"Sono abbastanza sorpresa che ci sia chi possa avere equivocato quanto detto ieri durante la conferenza stampa - spiega ad Agrigentonotizie.it il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca -. Andiamo ai fatti: la giunta comunale nei giorni scorsi ha firmato uno schema di convenzione con il Parco archeologico, che dovrà adesso passare dal Consiglio comunale, per la gestione delle aree di belvedere e, è precisato, l'area fruibile della Scala dei Turchi. Ad oggi questa sarebbe solo la spiaggia prospicente, se si considera che l'area demaniale - quindi pubblica - necessiterà prima di lavori, con la realizzazione di una passerella per consentire l'accesso. Era quindi, in questa fase, esclusa ogni valutazione sull'area privata, per quanto come noto vi sia ad oggi una convenzione con il Comune, non solo perché questa è soggetta ad un giudizio nelle sedi deputate, ma anche perché è interdetta per un problema di sicurezza. Quindi - continua Lattuca - il nostro progetto era ed è quello di coinvolgere il Parco nella gestione delle aree disponibili ad oggi per creare un percorso di fruizione unica anche con la Villa Romana, che è stata adesso restituita alla fruizione pubblica".

Obiettivo primario per il Comune, al momento, è soprattutto poter dotare l'area di servizi e di un presidio costante di vigilanza che eviti rischi a persone o cose. "Ad oggi - continua - sono attivi su tre turni i volontari del servizio di protezione civile, ma nel cambio tra un turno e un altro i vandali purtroppo superano le protezioni e fanno quello che vogliono e questo ovviamente non è più tollerabile".

A gestire tutto dovrà poi essere non il Parco in modo diretto, ovviamente (che metterà a disposizione liquidità e know-how) ma un soggetto privato che dovrà tuttavia, precisano tutti, essere individuato attraverso una procedura di selezione pubblica.