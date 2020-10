L'ultimo bagno della stagione si trasforma in tragedia: annegato un turista 51enne

Un turista vicentino di 51 anni è morto annegato nelle acque antistanti alla Scala dei Turchi di Realmonte. La persona che era con lui, un coetaneo sempre vicentino, è stata soccorsa dalla Guardia costiera di Porto Empedocle.

Avrebbe dovuto essere, probabilmente, l'ultimo bagno della stagione. Il sole ancora caldo di oggi sarebbe stato veramente un bel ricordo e forse l'ultima occasione per godere di quelle acque e di quell'incantevole scenario. Specie se si è in vacanza.

Quello che doveva essere un sabato pomeriggio all'insegna del relax si è però trasformato in una tragedia. Il turista vicentino cinquantuenne, Ernesto Pilati, è invece, purtroppo, annegato.

Le condizioni del mare non sono pessime. Pare però - stando a quanto emerge in queste primissime battute investigative - che i due turisti siano stati travolti da un'onda anomala. Sul posto, oltre ai militari della Capitaneria di porto, è accorsa anche un'autoambulanza del 118 e i carabinieri della stazione cittadina. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

La salma del 51enne è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Agrigento. La Guardia costiera ha proceduto alla ricostruzione di singolo momento di quella che è stata una tragedia. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Realmonte.