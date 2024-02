Alla Scala di Milano suonano i violini costruiti con i barconi di Lampedusa

Da barconi utilizzati per i "viaggi della speranza" nel Canale di Sicilia a strumenti musicali che risuoneranno in uno dei grandi "templi" della musica italiana e internazionale.

Oggi, 12 febbraio, al tatro alla Scala di Milano debutta infatti l' "Orchestra del Mare", una ensemble costituita solo da strumenti realizzati con legno recuperato dalle barche dei migranti di Lampedusa. Materiale che è stato poi lavorato dai detenuti al carcere di Opera a Milano nel contesto de progetto "Metamorfosi" della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti ed è realizzato grazie al supporto di diversi sostenitori privati. Uno dei "violini del mare" era stato consegnato in passato a Papa Francesco.

I legni dei barconi erano stati già utilizzati in passato per la realizzazione di strumenti musicali: a possedere una chitarra di questo tipo è ad esempio l'ex frontman dei Police, Sting. In quel caso a realizzarla furono i detenuti del carcere di Secondigliano.