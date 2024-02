Nuovo set alla Scala dei turchi, la cantante belga Lara Fabian gira il videoclip del suo ultimo singolo

S’intitola “Ta peine” ed è l’ultimo singolo della cantante belga naturalizzata canadese (ma ha origini siciliane) Lara Fabian. Ha scelto la Scala dei turchi di Realmonte per girare il videoclip della canzone ed il backstage, un “dietro le quinte” di un minuto è giù disponibile su Youtube. Il video della canzone invece sarà ufficialmente pubblicato proprio oggi (26 febbraio).

Lara Fabian è una delle più note esponenti del panorama musicale francofono e ha venduto circa 30 milioni di dischi in tutto il mondo. Tra le sue peculiarità spicca quella di cantare in più lingue. Nel suo repertorio, infatti, figurano canzoni in francese, inglese, spagnolo, portoghese, tedesco, turco, russo, ebraico, azero, greco e italiano con incursioni addirittura nel dialetto napoletano e siciliano.

E di siciliano Lara Fabian ha il 50 per cento del suo dna: è nata in Belgio da madre siciliana (Maria Luisa Serio, mentre Pippo Fabiano è lo zio da cui ha preso il nome d'arte) e padre fiammingo (Pierre Crokaert, chitarrista di Petula Clark). Ha vissuto la prima parte della sua infanzia a Catania e l’italiano è la sua lingua madre.

Nel 1975, all'età di cinque anni, si è trasferita con la famiglia in Belgio a Ruisbroek. A soli 10 anni componeva già le prime canzoni ispirandosi soprattutto a Barbra Streisand e ai Queen.