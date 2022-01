Scala dei Turchi danneggiata dai vandali, ecco le immagini

Non è il primo caso di danneggiamenti di beni naturalistici della provincia: vernice rossa e polvere usati per imbrattare la scogliera

La Scala dei Turchi di Realmonte è stata deturpata con polvere da intonaco che ha lasciato sulla marna bianca, una vistosa pigmentazione di colore rosso. Non hanno nessun dubbio i pm e i carabinieri di Agrigento. La polvere da intonaco e' una sostanza che si scioglie in acqua per verniciare esterni. La Procura ha gia' disposto esami sul materiale e indagini sulle rivendite del circondario. Verifiche che si allargheranno, ad opera dei carabinieri, sull'intera provincia.

Nell'estate scorsa, altra vernice rossa era stata versata sulla marna di Punta Bianca, la suggestiva scogliera venne pulita dai volontari del gruppo “Porto San Leone” che amareggiati dell'accaduto, si sono detti disponibili a restituire l'originario candore anche alla Scala dei Turchi di Realmonte.