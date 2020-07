Scala dei turchi, in arrivo i volontari per la sorveglianza

Arrivano i volontari per la sorveglianza della Scala dei Turchi, ma sono probabilmente troppo pochi per confrontarsi con l'assalto delle torme di incivili che quotidianamente presidiano l'area.

Come avevamo annunciato, il Comune di Realmonte ha publicato un bando per l'individuazione di sei persone da impegnare con il servizio civico per occuparsi di monitorare il rispetto dei divieti presenti sulla scogliera che, come noto, è sotto sequestro ed inoltre inibita per il rischio di caduta massi.

Ai volontari andranno 350 euro per 100 ore di lavoro da distribuire in 25 giorni (sei giorni su sette) per il compito di vigilare e informare i bagnanti dei divieti, per quanto la cartellonistica presente sia chiarissima e inequivocabile.

I volontari, ovviamente, non avranno alcun effettivo potere di controllo o sanzione, ma possono semmai unicamente avvisare le forze dell'ordine in caso di mancato rispetto delle regole.