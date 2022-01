Scala dei Turchi sfregiata dai vandali, i proprietari presentano denuncia ai carabinieri

Gli avvocati Scozzari, Palillo e Cremona, rappresentanti della famiglia Sciabarrà, proprietaria del sito della Scala dei Turchi, ha presentato una denuncia formale ai carabinieri per danneggiamento.

"Dalle immagini - dice una nota - sembrerebbe che l’autore del fatto si sia recato sul sito dal lato spiaggia\mare, cospargendo la marna bianca di polvere rossa. Si confida in una veloce individuazione dell’autore del fatto, considerato che sul luogo sono installate le telecamere".

"La ferita rossa sulla Marna bianca - dice l'avvocato Scozzari - non rimanga impunita. È grave che la tutela del patrimonio artistico e territoriale non sia ancora vissuto e condiviso da tutti, si confida e si lavori, ognuno per la propria parte, affinché ciò lo diventi".