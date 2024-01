No all'abbattimento di un bed & breakfast sulla Scala dei Turchi: costruito prima del 1967

Bed and breakfast sulla Scala dei Turchi destinato alla demolizione: il Tar blocca tutto. I giudici amministrativi, accogliendo il ricorso dei proprietari di un immobile, difesi dagli avvocati Giuseppe Ribaudo, Francesco Carità e Gaetano Caponnetto, hanno infatti annullato un'ordinanza di abbattimento e il diniego di sanatoria disposte dal Comune di Realmonte.

Secondo i ricorrenti l'Ente avrebbe ingiunto in modo illegittimo la demolizione di manufatti realizzati al di fuori del centro abitato ed in data antecedente al 1967 e che, pertanto, non necessitavano di alcun titolo edilizio abilitativo e non avrebbero potuto essere oggetto di ingiunzione a demolire. Ed inoltre che altri manufatti realizzati nel 1995 sarebbero suscettibili di sanatoria, invece negata dall’ente.

Il Tar, accogliendo la linea difensiva, ha rilevato che alcuni dei manufatti di cui era stata disposta la demolizione vennero realizzati in data antecedente al 1967 e pertanto non necessitavano di alcun titolo edilizio abilitativo. Allo stesso modo, per gli immobili realizzati nel 1995, oggetto appunto di stanza di sanatoria (negata dal Comune) il Tar ha evidenziato che il diniego "risulta adottato anche sulla scorta di rilievi non conferenti ai manufatti oggetto dell’istanza presentata dai proprietari".

Quindi niente demolizione e niente stop alle procedure di sanatoria per la struttura turistica.