Scala dei Turchi, la riapertura è sempre più vicina: primo sopralluogo dei tecnici

Sopralluogo ieri pomeriggio alla Scala dei Turchi dei tecnici nominati dal Comune di Realmonte per realizzare la valutazione tecnica per ottenere una fruizione anche parziale del sito e individuare gli interventi che potranno consentire di mantenere aperto e protetto quel prezioso tratto di costa.

Le verifiche hanno permesso di pianificare dei lavori di completamento dell’intervento di messa in sicurezza delle aree ma soprattutto di verificare che le opere effettuate finora siano ancora efficaci ed efficienti contro i crolli.

"Abbiamo incaricato i due tecnici, precedentemente nominati dalla procura - spiega il sindaco Sabrina Lattuca- per valutare il revisionando Pai sulla Scala dei Turchi e sulla parte sottostante il promontorio del Faro per rendere nuovamente le due aree fruibili, tutelando sia i siti che la collettività. Confidiamo nel loro lavoro ed in quello dell’Autorità di Bacino. Noi, come amministrazione comunale, abbiamo già attivato un progetto obiettivo e abbiamo pubblicato delle manifestazioni di interesse. Contiamo infine di adeguare l’accesso e la fruibilità all’importanza che un sic deve avere, luogo candidato a divenire bene dell’Unesco, che tutto il mondo conosce".