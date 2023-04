Scala dei Turchi, dopo la denuncia social arrivano le scuse del sindaco: "Adesso tolleranza zero"

“L'amministrazione comunale avvierà un'attività di verifica, per individuare gli incivili, allo stato ignoti, che hanno violato i cartelli e le ordinanze nonché lo sbarramento, facendo accesso sulla marna bianca della Scala dei Turchi, svilendo, così, il rigoroso rispetto per l'ambiente mostrato dalla stragrande maggioranza dei visitatori".

Interviene così, con una nota, il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca dopo che ieri la campionessa olimpica Federica Pellegrini, con una storia su Instagram ha segnalato come appunto il divieto di accesso alla Scala fosse sistematicamente violato.

“Faccio un plauso - continua il sindaco Lattuca- a coloro che rispettano le regole, l'ambiente e la bellezza, mostrando in questo modo, grande senso civico, mentre per i trasgressori ci sarà tolleranza zero, anche con sanzioni esemplari. La Scala dei Turchi è un bene dell'umanità, tutti devono dare il loro contributo rispettandone le peculiarità e i relativi divieti apposti".

Adesso, quindi, si attendono risultati concreti.