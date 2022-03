“Pace in Ucraina”: la Scala dei Turchi si illumina con i colori della bandiera di Kiev

Al buio della guerra che investe l'Ucraina si contrappongono le luci che testimoniano solidarietà a Kiev con diversi monumenti che si tingono di giallo e di blu. Ieri sera è stato così anche alla Scala dei Turchi di Realmonte, dove due imprenditori agrigentini, legati sentimentalmente a donne di nazionalità ucraina e russa, hanno proiettato sulla candida scogliera di marna bianca i colori della bandiera dell'Ucraina e la scritta pace in diverse lingue. Non solo un suggestivo gesto simbolico ma anche una speranza per la fine di un conflitto che tiene il mondo con il fiato sospeso.