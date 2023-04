La Scala dei turchi e quei divieti violati: Federica Pellegrini ironica sui social

E' bastata una "storia" su Instagram vista probabilmente da centinaia di migliaia di persone per riportare al centro del dibattito la tutela della Scala dei Turchi.

A postarla è stata la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, in questi giorni in vacanza nell'Agrigentino. Propriod urante una visita delle nostre coste, consigliata probabilmente di andare a vedere la tanto famosa scogliera di marna bianca, si è trovata davanti l'ormai noto (e triste) cartello recante il divieto di ingresso.

E qui è scattata la denuncia, sotto forma di ironia. Scattando un selfie con la propria famiglia e il marito Matteo Giunta dal quale era facile riscontrare come la "Scala" fosse piena di persone al passaggio nel giorno di Pasqua ha commentato: "Non abbiamo capito se il 'vietato l'accesso' era solo per noi tutti".

Insomma, ci sono volte - spesso, a dire il vero - che l'occhio dei Social vede prima, e meglio, delle autorità competenti.

Intanto, sempre a mezzo social, interviene anche l'ex sindaco di Agrigento Lillo Firetto. "Per il secondo anno consecutivo la Pellegrini sceglie Agrigento per le vacanze Pasquali. Quest'anno la giusta indignazione nel vedere i divieti d'accesso sulla scala dei turchi violati. Credo che ci dovremmo svegliare in fretta! E' inammissibile".