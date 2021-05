Belvedere Scala dei Turchi, l'ex Provincia: "Posizionati solo cartelli di avviso"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In relazione agli articoli pubblicati su numerosi organi di informazione sulla chiusura del cosiddetto “Belvedere della Scala dei Turchi” in località Realmonte sulla Sp n. 68 , si precisa che il settore “Infrastrutture Stradali” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha provveduto, esclusivamente, ad apporre i cartelli di divieto di accesso ai pedoni, nell'area di proprietà dell'Ente. Si tratta di una zona di circa 60 metri quadri. Il divieto è stato collocato in seguito ad una ordinanza del Genio Civile di Agrigento che ha chiesto la sua inibizione alle persone per problemi relativi al pericolo di frane. La restante parte dell'area interessata dal provvedimento del Genio Civile è di competenza del Comune di Realmonte che è proprietario del terreno.